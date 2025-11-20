Прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Ростовской области

Проверку после гибели двухлетнего ребенка начали в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
— Вечером 19 ноября в частном доме обнаружили умершего ребенка с признаками отравления окисью углерода. Организована проверка. Выясняются причины случившегося, — говорится в информации надзорного ведомства.
Также представители прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Известно, что на месте происшествия вместе со следователями побывал районный прокурор Сергей Михайлов.
По информации МЧС, в частном доме произошло возгорание. Площадь пожара составила 4 кв. метра.
