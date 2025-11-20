Прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Ростовской области

Также представители прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Известно, что на месте происшествия вместе со следователями побывал районный прокурор Сергей Михайлов.