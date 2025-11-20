Тагильчанка, обвиняемая во взрыве газа в пятиэтажке, обратилась к Бастрыкину

Тагильчанка Елена Сербинова, обвиняемая во взрыве газа в пятиэтажке на Сибирской, 81, обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину. Женщина не согласна с доводами, к которым пришли сотрудники ведомства при расследовании уголовного дела.
По версии следствия, эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже, которая принадлежала Сербиновой. В результате взрыва погибли 11 человек, включая 12-летнюю дочь Елены.
Женщине предъявили обвинение по статьям 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лиц», 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и 168 УК «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
— Я обращалась к разным специалистам по расследованию причин взрывов, и все как один имеют диаметральное мнение с мнением экспертов о причинах и эпицентре взрыва. В данный момент у меня на руках есть заключение специалиста (рецензия), по результатам которой эпицентр взрыва не находился в моей квартире, — заявила Елена Сербинова.
Напомним, что обвинение также предъявлено трем сотрудникам «Газэкс». Следствие по второму уголовному делу находится в завершительной стадии.