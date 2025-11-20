Самарские полицейские рассказали, сколько коррупционеров поймали за год

По итогам работы за 10 месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел Самарской области выявлено 626 коррупционных преступлений, 236 из которых — в крупном и особо крупном размерах. Об этом журналистам рассказал начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Михаил Федосеев.