Самарские полицейские рассказали, сколько коррупционеров поймали за год

По итогам работы за 10 месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел Самарской области выявлено 626 коррупционных преступлений, 236 из которых — в крупном и особо крупном размерах. Об этом журналистам рассказал начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Михаил Федосеев.
В суд направлены уголовные дела по 406 преступлениям, к ответственности привлечено 150 человек. Чаще всего коррупция поражает сферы государственного управления, здравоохранения и образования.
Наиболее частое коррупционное преступление — взяточничество. В 2025 году выявлены 332 факта, из которых 119 — получение взятки, 71 — дача взятки и 142 — посредничество во взяточничестве. Средняя сумма «подарка» составила порядка 160 тысяч рублей.
И как раз сейчас в Самаре финансового директора подозревают в передаче крупной взятки.