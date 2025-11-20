Ричмонд
Шок: В Молдове девушка жестко убила мать, а затем покончила с собой

Страшную картину обнаружила соседка, которая и обратилась в полицию.

Источник: Комсомольская правда

Двойная трагедия в Ниспоренах: 20-летняя девушка перерезала горло матери на почве конфликта, после чего повесилась.

Роковая драма произошла вчера около 15:00, сообщают источники PulsMedia.

Страшную картину обнаружила соседка, которая и обратилась в полицию.

Выяснилось, что и мать, так и дочь находились на учёте у психиатра.

Девушка страдала эпилепсией.

