Шок: В Молдове девушка жестко убила мать, а затем покончила с собой

Двойная трагедия в Ниспоренах: 20-летняя девушка перерезала горло матери на почве конфликта, после чего повесилась.
Роковая драма произошла вчера около 15:00, сообщают источники PulsMedia.
Страшную картину обнаружила соседка, которая и обратилась в полицию.
Выяснилось, что и мать, так и дочь находились на учёте у психиатра.
Девушка страдала эпилепсией.
