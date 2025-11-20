Ричмонд
В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность начальника 960 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, который подозревается в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, будучи должностным лицом МО РФ гражданин вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.

«Отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 млн рублей», — уточнили в ФСБ.

В отношении фигуранта Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.