В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность начальника 960 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, который подозревается в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, будучи должностным лицом МО РФ гражданин вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.
«Отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 млн рублей», — уточнили в ФСБ.
В отношении фигуранта Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.
Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.