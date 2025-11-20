В Перми суд вынес приговор двум угонщикам автомобилей

В Перми суд вынес приговор двум участникам банды, которые угоняли автомобили ВАЗ. Молодые люди ночью проникали в припаркованные машины и угоняли их. Два автомобиля им удалось продать за 20 и 15 тысяч рублей. Угоны машин закончились, когда они перевернулись на одной из угнанных машин.