В Перми суд вынес приговор двум угонщикам автомобилей

В Перми суд вынес приговор двум участникам банды, которые угоняли автомобили ВАЗ. Молодые люди ночью проникали в припаркованные машины и угоняли их. Два автомобиля им удалось продать за 20 и 15 тысяч рублей. Угоны машин закончились, когда они перевернулись на одной из угнанных машин.
— Особенностью дела стал возраст преступников: на момент преступлений одному было 17 лет, а его сообщнику — 20 лет. Старший знал о несовершеннолетии подельника, поэтому был осужден ещё и за вовлечение подростка в преступную деятельность, — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд учел возрастные обстоятельства при вынесении приговора. Несовершеннолетний участник получил 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Его взрослый сообщник приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии, а с учётом предыдущего условного срока окончательное наказание составило 6 лет лишения свободы. Приговоры пока не вступили в законную силу.