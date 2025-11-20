В Новосибирске трое ранее судимых мужчин похитили горожанина и требовали 400 тысяч рублей

По данным источника, трое ранее судимых молодых мужчин напали на новосибирца на улице Немировича-Данченко, силой посадили его в автомобиль и вывезли в безлюдный лесной массив в Ленинском районе. Там налётчики избивали жертву и даже стреляли в него, требуя 400 тысяч рублей.