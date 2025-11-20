Ричмонд
В Новосибирске трое ранее судимых мужчин похитили горожанина и требовали 400 тысяч рублей

В Новосибирске расследуют дело о похищении и разбое, совершённом группой мужчин на улице Немировича-Данченко 20 октября. Об этом сообщает Telegram-канал AST-54 Black.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, трое ранее судимых молодых мужчин напали на новосибирца на улице Немировича-Данченко, силой посадили его в автомобиль и вывезли в безлюдный лесной массив в Ленинском районе. Там налётчики избивали жертву и даже стреляли в него, требуя 400 тысяч рублей.

Спустя некоторое время пострадавшему удалось сбежать. Полицейские задержали всех троих подозреваемых спустя несколько дней после происшествия.

В отношении задержанных расследуются уголовные дела по статьям «Разбой» и «Похищение человека».