В Новосибирске трое ранее судимых мужчин похитили горожанина и требовали 400 тысяч рублей

По данным источника, трое ранее судимых молодых мужчин напали на новосибирца на улице Немировича-Данченко, силой посадили его в автомобиль и вывезли в безлюдный лесной массив в Ленинском районе. Там налётчики избивали жертву и даже стреляли в него, требуя 400 тысяч рублей.
Спустя некоторое время пострадавшему удалось сбежать. Полицейские задержали всех троих подозреваемых спустя несколько дней после происшествия.
В отношении задержанных расследуются уголовные дела по статьям «Разбой» и «Похищение человека».