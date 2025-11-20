Ребенок из Хабаровска погиб от укуса ядовитой медузы в Малайзии

В соцсетях появилась новость о трагедии, которая произошла с семьей из Хабаровска во время отдыха в Малайзии. Двухлетний мальчик, отдыхая с родителями на пляже Пантай-Ченанг на острове Лангкави, был ужален ядовитой кубомедузой. Этот вид медузы очень опасен, укусы могут быть смертельными. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".