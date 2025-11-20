Ричмонд
Ребенок из Хабаровска погиб от укуса ядовитой медузы в Малайзии

Трагедия произошла во время отдыха семьи на острове Лангкави.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появилась новость о трагедии, которая произошла с семьей из Хабаровска во время отдыха в Малайзии. Двухлетний мальчик, отдыхая с родителями на пляже Пантай-Ченанг на острове Лангкави, был ужален ядовитой кубомедузой. Этот вид медузы очень опасен, укусы могут быть смертельными. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Когда малыш закричал от боли, отец сразу вынес его на берег и попытался сделать сердечно-легочную реанимацию, но ребенок уже не дышал. На место происшествия прибыли спасатели, промыли рану уксусом и доставили семью в больницу.

За жизнь мальчика врачи боролись четыре дня, но, к сожалению, спасти его не удалось. Родители решили кремировать сына и привезти урну с прахом на родину в Хабаровск.

«КП» — Хабаровск" узнает подробности этой трагедии.