В Севастополе арестован офицер Минобороны за взятку за некачественный ремонт корабля

По данным следствия, офицер получил деньги от руководства судоремонтного завода за приемку некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота. Фигурант должен был контролировать качество работ, но вместо этого вымогал деньги у руководителя предприятия. Взамен он обещал подписать акты приемки корабля, несмотря на допущенный при ремонте брак и имевшиеся дефекты.