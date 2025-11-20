Ричмонд
В Севастополе арестован офицер Минобороны за взятку за некачественный ремонт корабля

Военный представитель Минобороны, ответственный за приемку кораблей, стал фигурантом дела о взятке. По информации ФСБ, офицер вымогал у подрядчика деньги за сокрытие производственного брака.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Начальник 960-го военного представительства Минобороны РФ арестован по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, офицер получил деньги от руководства судоремонтного завода за приемку некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота. Фигурант должен был контролировать качество работ, но вместо этого вымогал деньги у руководителя предприятия. Взамен он обещал подписать акты приемки корабля, несмотря на допущенный при ремонте брак и имевшиеся дефекты.

В ведомстве уточнили, что Севастопольский гарнизонный военный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Следственные действия продолжаются.