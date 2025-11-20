Ричмонд
Лидера челябинского ОПГ «Махонинские»* объявили в розыск

МВД объявило в розыск одного из организаторов ОПГ из Челябинска «Махонинские»* Андрея Махонина. Такая информация появилась в базе данных ведомства.

Источник: © РИА Новости

В карточке указано, что Андрей Махонин разыскивается по статье УК. Речь идет об уголовном деле по статье об организации преступного сообщества. Второй фигурант — брат Андрея Махонина Александр. Его задержали.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. На прошлой неделе ОПГ «Махонинские»* признали экстремистским и запретили на территории России. По требованию Генпрокуратуры суд постановил изъять у группировки имущество на 2,5 млрд рублей.

Надзорное ведомство установило, что участники ОПГ занимались грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, а также запугивали жителей и конкурентов.

*Признано экстремистским и запрещено в России.