Лидера челябинского ОПГ «Махонинские»* объявили в розыск

В карточке указано, что Андрей Махонин разыскивается по статье УК. Речь идет об уголовном деле по статье об организации преступного сообщества. Второй фигурант — брат Андрея Махонина Александр. Его задержали.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. На прошлой неделе ОПГ «Махонинские»* признали экстремистским и запретили на территории России. По требованию Генпрокуратуры суд постановил изъять у группировки имущество на 2,5 млрд рублей.
Надзорное ведомство установило, что участники ОПГ занимались грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, а также запугивали жителей и конкурентов.
*Признано экстремистским и запрещено в России.