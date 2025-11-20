Ричмонд
14 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП на перегоне Шамары-Кордон

Железнодорожники работают над восстановлением движения пассажирских поездов, прерванного из-за загоревшихся цистерн с газовым конденсатом на границе Свердловской области и Пермского края. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, представители поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам.

Источник: Российская газета

Как уточнили в пресс-службе СВЖД, на 12 дня местного времени из расписания вышли 14 пассажирских поездов, следующих по направлениям: № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 109 Новый Уренгой — Москва, № 85 Серов — Москва, № 1 Владивосток — Москва.

— Пассажирам поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставляется питание. Также они смогут получить бонусные баллы, — пояснили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером, на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги загорелись цистерны. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Специалисты Областной противопожарной службы и бригад РЖД еще ночью ликвидировали открытое горение.

Сотрудниками Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению на железной дороге законодательства о защите прав потребителей. Подробную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).