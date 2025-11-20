14 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП на перегоне Шамары-Кордон

Сотрудниками Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению на железной дороге законодательства о защите прав потребителей. Подробную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).