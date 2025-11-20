Ричмонд
Челябинский пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей за «проверку счётчика»

Мошенники выманили у пожилого челябинца целое состояние.

В дежурную часть ОМВД России по Коркинскому району обратился 71-летний местный житель с сообщением о мошенничестве. Об этом сообщили в ведомстве.

Пожилой человек рассказал, что ему позвонил «сотрудник энергоуправления». Под предлогом проверки электросчетчика тот выманил у потерпевшего код из смс-сообщения.

Затем на связь с мужчиной вышли другие мошенники, назвавшиеся сотрудниками финансового учреждения. Они сообщили о несанкционированном доступе к его банковскому счёту и запугали мужчину историями об оформленной доверенности и попытках снятия денег. Ему угрожали обысками и обвинениями в «спонсировании недружественной страны».

Действуя по указаниям аферистов, пенсионер снял все денежные средства со своего счёта и приобрел два смартфона для так называемой «защиты» данных, которые фактически использовались для удаленного контроля, а затем выполнил ряд переводов на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сейчас их ищут. Им грозит до десяти лет лишения свободы.