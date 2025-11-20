Челябинский пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей за «проверку счётчика»

Затем на связь с мужчиной вышли другие мошенники, назвавшиеся сотрудниками финансового учреждения. Они сообщили о несанкционированном доступе к его банковскому счёту и запугали мужчину историями об оформленной доверенности и попытках снятия денег. Ему угрожали обысками и обвинениями в «спонсировании недружественной страны».