Челябинский пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей за «проверку счётчика»

В дежурную часть ОМВД России по Коркинскому району обратился 71-летний местный житель с сообщением о мошенничестве. Об этом сообщили в ведомстве.
Пожилой человек рассказал, что ему позвонил «сотрудник энергоуправления». Под предлогом проверки электросчетчика тот выманил у потерпевшего код из смс-сообщения.
Затем на связь с мужчиной вышли другие мошенники, назвавшиеся сотрудниками финансового учреждения. Они сообщили о несанкционированном доступе к его банковскому счёту и запугали мужчину историями об оформленной доверенности и попытках снятия денег. Ему угрожали обысками и обвинениями в «спонсировании недружественной страны».
Действуя по указаниям аферистов, пенсионер снял все денежные средства со своего счёта и приобрел два смартфона для так называемой «защиты» данных, которые фактически использовались для удаленного контроля, а затем выполнил ряд переводов на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сейчас их ищут. Им грозит до десяти лет лишения свободы.