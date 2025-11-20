Краснодарский суд вынес новый приговор банде, застрелившей курьеров в Армавире

Первоначально в 2019 году Краснодарский краевой суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 13 до 21 года. Однако после обжалования Верховный суд РФ в январе 2020 года отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.