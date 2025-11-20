Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданный поворот в деле о гибели двух женщин в Молдове: Мать и дочь могли быть убиты кем-то третьим

Следствие установило, что это было двойное убийство.

Источник: Комсомольская правда

Новые детали трагедии в Ниспоренах.

Следствие установило, что это было двойное убийство. Обе женщины были убиты, а убийца пытался скрыть преступление, инсценировав самоубийство 20-летней девушки.

Источники PulsMedia сообщили, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего гражданина, который подозревается в убийстве 42-летней женщины и ее 20-летней дочери.

Ранее выдвигалась версия о том, что находящаяся на учёте у психиатра девушка перерезала горло матери, после чего повесилась.

Напомним, двойная трагедия произошла в Ниспоренах, 19 ноября, около 15.00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.

Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).

Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.

«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).

Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).