Неожиданный поворот в деле о гибели двух женщин в Молдове: Мать и дочь могли быть убиты кем-то третьим

Новые детали трагедии в Ниспоренах.
Следствие установило, что это было двойное убийство. Обе женщины были убиты, а убийца пытался скрыть преступление, инсценировав самоубийство 20-летней девушки.
Источники PulsMedia сообщили, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего гражданина, который подозревается в убийстве 42-летней женщины и ее 20-летней дочери.
Ранее выдвигалась версия о том, что находящаяся на учёте у психиатра девушка перерезала горло матери, после чего повесилась.
Напомним, двойная трагедия произошла в Ниспоренах, 19 ноября, около 15.00.
