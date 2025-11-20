Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задушен и спрятан в диване: стали известны подробности убийства младенца в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Петербургские следователи завели уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении убийства собственного ребенка. В городском СУ СК РФ уточнили, что тело младенца обнаружил отец.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В ночное время 7 ноября текущего года мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.

По версии следователей, вечером 19 ноября 2025 года отец малышки обнаружил бездыханное тело младенца с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, уточняет издание Gazeta.spb. Правоохранители выяснили, что женщина находилась на учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице младенца нашли в коробке рядом с мусорными баками. Кроме того, что в начале осени было найдено тело мертвого младенца прямо с пуповиной. Его нашли на мусорном полигоне.