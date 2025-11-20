Задушен и спрятан в диване: стали известны подробности убийства младенца в Петербурге

«В ночное время 7 ноября текущего года мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.
По версии следователей, вечером 19 ноября 2025 года отец малышки обнаружил бездыханное тело младенца с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, уточняет издание Gazeta.spb. Правоохранители выяснили, что женщина находилась на учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице младенца нашли в коробке рядом с мусорными баками. Кроме того, что в начале осени было найдено тело мертвого младенца прямо с пуповиной. Его нашли на мусорном полигоне.