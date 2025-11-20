Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми осудят судебного пристава

Она передавала персональные данные должников и взыскателей неизвестным лицам.

Источник: Комсомольская правда

В Перми судебного пристава обвиняют в незаконном сборе и передаче конфиденциальной информации. Проверка показала, что она, используя свой служебный доступ, зашла в ведомственную базу данных и скопировала оттуда сведения об исполнительных производствах, а также персональные данные должников и взыскателей. Затем она переслала полученную информацию третьим лицам через мессенджер.

— Обнаружили это преступление оперативники УФСБ России по Пермскому краю. В ходе расследования в кабинете обвиняемой провели обыски, в ходе которых были изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, интересующие следствие. Сама женщина полностью признала свою вину и дала признательные показания, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

На период следствия суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается — следователи проверяют возможную причастность этой судебной приставы к другим эпизодам противоправной деятельности.