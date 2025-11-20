В Перми осудят судебного пристава

В Перми судебного пристава обвиняют в незаконном сборе и передаче конфиденциальной информации. Проверка показала, что она, используя свой служебный доступ, зашла в ведомственную базу данных и скопировала оттуда сведения об исполнительных производствах, а также персональные данные должников и взыскателей. Затем она переслала полученную информацию третьим лицам через мессенджер.