Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Чехии

Крупная железнодорожная авария недалеко от Праги: в Чехии столкнулись два поезда. Спасатели сообщили о 57 пострадавших, идет выяснение причин ЧП и эвакуация людей с места происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Чехии, в 150 км к югу от Праги, произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии пострадали десятки человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на чешское издание Ceske noviny.

Инцидент произошел недалеко от города Ческе-Будеёвице. По предварительным данным, у большинства пострадавших диагностированы легкие травмы и ушибы. Движение на железнодорожной линии полностью остановлено на неопределенный срок.

Как заявил представитель чешского железнодорожного оператора Sprava zeleznic Мартин Кавка, причины столкновения в настоящий момент устанавливаются специальной комиссией.

По последним данным от Пожарно-спасательной службы Южночешского края, число пострадавших достигло 57 человек. Из них 40 получили легкие ранения, 15 — травмы средней тяжести, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Пожарные и медики проводят на месте сортировку пострадавших и их отправку в больницы. Пассажиров, которые не пострадали в аварии, также вывозят с места ЧП. Первый автобус с 20 пассажирами уже отправился на вокзал в Ческе-Будеёвице, где для них организован пункт помощи.