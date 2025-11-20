Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Чехии

Пожарные и медики проводят на месте сортировку пострадавших и их отправку в больницы. Пассажиров, которые не пострадали в аварии, также вывозят с места ЧП. Первый автобус с 20 пассажирами уже отправился на вокзал в Ческе-Будеёвице, где для них организован пункт помощи.