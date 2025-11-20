В Иркутской области 17-летнего подростка осудили за убийство школьницы

Балаганский районный суд вынес обвинительный приговор 17-летнему подростку. Он признан виновным в убийстве 12-летней девочки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
Напомним, вечером 21 сентября 2024 года на спортивной площадке в селе Тарнополь между подсудимым и его знакомой произошел конфликт. Подросток схватил нож и нанес множественные удары школьнице, та сразу скончалась.
— Преступник пытался скрыть следы, переместив тело, однако его вина была полностью доказана в ходе расследования, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Обвиняемый лишь частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Также удовлетворен иск матери погибшей о компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Прокуратура области проверила работу органов профилактики. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц.
