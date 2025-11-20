В Иркутской области 17-летнего подростка осудили за убийство школьницы

Обвиняемый лишь частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Также удовлетворен иск матери погибшей о компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.