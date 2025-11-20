Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полыхающую фуру потушили около склада в Ростовской области

Донские пожарные потушили фуру, площадь пожара составила 25 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области около склада сортировочного центра потушили полыхающую фуру. Детали происшествия сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание транспорта произошло на улице Гайдара в хуторе Нижнетемерницком. Пожарных вызвали в 9:58, в 10:50 пламя потушили на площади в 25 кв. метров.

— Пострадавших нет, — проинформировали в экстренном ведомстве.

На месте работали восемь человек, использовалось две автоцистерны. Добавим, судя по видео в соцсетях, в огне пострадала кабина грузового транспорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.