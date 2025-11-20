Полыхающую фуру потушили около склада в Ростовской области

В Ростовской области около склада сортировочного центра потушили полыхающую фуру. Детали происшествия сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание транспорта произошло на улице Гайдара в хуторе Нижнетемерницком. Пожарных вызвали в 9:58, в 10:50 пламя потушили на площади в 25 кв. метров.
— Пострадавших нет, — проинформировали в экстренном ведомстве.
На месте работали восемь человек, использовалось две автоцистерны. Добавим, судя по видео в соцсетях, в огне пострадала кабина грузового транспорта.
