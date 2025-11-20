В Пулково опровергли информацию о дыре в баке самолета Петербург — Дубай

Сегодня, 20 ноября, в Интернете распространилась новость о якобы дыре в топливном баке самолета Петербург — Дубай, из-за чего его вылет перенесли. Однако в Пулково эту информацию опровергли, пояснив, что причиной сегодняшней отмены авиарейса действительно стала техническая неисправность, но никакого отношения к дыре она не имеет.
— Человек, который предположил дыру в топливном баке, явно не очень хорошо разбирается в строении самолета. Перенос связан с технической причиной. Вылет запланировали на 07:00 утра 21 ноября, — пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта.
Всем пассажирам оказали содействие.
