В Пулково опровергли информацию о дыре в баке самолета Петербург — Дубай

Вылет авиарейса перенесли на утро 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 ноября, в Интернете распространилась новость о якобы дыре в топливном баке самолета Петербург — Дубай, из-за чего его вылет перенесли. Однако в Пулково эту информацию опровергли, пояснив, что причиной сегодняшней отмены авиарейса действительно стала техническая неисправность, но никакого отношения к дыре она не имеет.

— Человек, который предположил дыру в топливном баке, явно не очень хорошо разбирается в строении самолета. Перенос связан с технической причиной. Вылет запланировали на 07:00 утра 21 ноября, — пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта.

Всем пассажирам оказали содействие.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что из-за происшествия на железнодорожном перегоне в Свердловской области в Петербурге задержали три поезда. До этого на одном из участков загорелись вагоны-цистерны.