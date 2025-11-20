Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцу Паку, переехавшему на BMW многодетную мать, грозит 12 лет колонии

Прокуратура запросила суровое наказание для 74-летнего водителя, который переехал 40-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградском областном суде близится к завершению громкое дело о жестоком убийстве на дороге. 20 ноября 2025 года гсударственный обвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима для 74-летнего Александра Пака, который на своем внедорожнике BMW X7 насмерть сбил 40-летнюю женщину, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Трагедия произошла осенью прошлого года. Пак спровоцировал ДТП, столкнувшись с автомобилем Toyota, за рулем которого была потерпевшая. В салоне ее машины находились двое детей. Вместо того чтобы остановиться, водитель BMW попытался скрыться с места аварии.

Женщина выбежала из своего авто и схватилась за ручку водительской двери внедорожника, пытаясь остановить виновника. В ответ на это Пак резко нажал на газ и совершил маневр, из-за которого она упала на дорогу. После этого он хладнокровно переехал ее задним колесом. От полученных травм головы и туловища женщина скончалась в больнице.

Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала Пака виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый свою вину не признает.

Прокурор также требует на 2 года лишить его водительских прав и конфисковать автомобиль BMW в доход государства для обеспечения исков потерпевшей стороны.