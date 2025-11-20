Волгоградцу Паку, переехавшему на BMW многодетную мать, грозит 12 лет колонии

В Волгоградском областном суде близится к завершению громкое дело о жестоком убийстве на дороге. 20 ноября 2025 года гсударственный обвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима для 74-летнего Александра Пака, который на своем внедорожнике BMW X7 насмерть сбил 40-летнюю женщину, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.
Трагедия произошла осенью прошлого года. Пак спровоцировал ДТП, столкнувшись с автомобилем Toyota, за рулем которого была потерпевшая. В салоне ее машины находились двое детей. Вместо того чтобы остановиться, водитель BMW попытался скрыться с места аварии.
Женщина выбежала из своего авто и схватилась за ручку водительской двери внедорожника, пытаясь остановить виновника. В ответ на это Пак резко нажал на газ и совершил маневр, из-за которого она упала на дорогу. После этого он хладнокровно переехал ее задним колесом. От полученных травм головы и туловища женщина скончалась в больнице.
Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала Пака виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый свою вину не признает.
Прокурор также требует на 2 года лишить его водительских прав и конфисковать автомобиль BMW в доход государства для обеспечения исков потерпевшей стороны.