Волгоградцу Паку, переехавшему на BMW многодетную мать, грозит 12 лет колонии

Женщина выбежала из своего авто и схватилась за ручку водительской двери внедорожника, пытаясь остановить виновника. В ответ на это Пак резко нажал на газ и совершил маневр, из-за которого она упала на дорогу. После этого он хладнокровно переехал ее задним колесом. От полученных травм головы и туловища женщина скончалась в больнице.