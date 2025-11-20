Смертельное ДТП в Молдове: Автомобиль выехал на встречку и врезался в парапет — пассажирка скончалась, а водитель сбежал с места аварии

Трагическая авария произошла в ночь на 20 ноября на трассе G-17 у села Михайлены Рышканского района.
Как сообщает полиция, примерно в час ночи 25-летний сельчанин за рулем Audi A8 превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, врезался в парапет на обочине и перевернулся. Водитель скрылся с места происшествия до прибытия полиции, оставив в искореженном салоне двух пассажиров: 23-летних жительниц Дондюшанского района.
Прибывшие спасатели извлекли пострадавших и доставили в больницу. Одна из пассажирок находилась в крайне тяжёлом состоянии — врачам не удалось спасти ей жизнь. Второй пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, её жизнь вне опасности.
Полиция возбудила уголовное дело и ведет поиски сбежавшего водителя.
У него нет водительских прав.
