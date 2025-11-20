В Симферополе осудили пятерых организаторов азартных игр

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы условно. Сроки наказания составили 10 месяцев, 1 год и 1 год и 6 месяцев. Также суд назначил им штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.