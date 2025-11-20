После ночного пожара на перегоне Кордон-Шамары назначены резервные поезда

Один из них — № 902 Новосибирск — Северобайкальск отправлением из Новосибирска в 15:34 (мск) 20 ноября.
— Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда № 92 Москва — Северобайкальск отправлением из Москвы 18 ноября, — сообщили в Федеральной пассажирской компании.
Второй резервный поезд — № 904 Новосибирск — Чита отправлением из Новосибирска в 17:33 (мск) 20 ноября. Состав проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поезда № 70 Москва — Чита отправлением из Москвы 18 ноября.
Как уже писала «РГ», из-за ночного пожара на перегоне на границе Свердловской области и Пермского края, задерживаются 14 пассажирских поездов. На участке ЧП продолжаются восстановительные работы.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).