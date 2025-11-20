Дело о пожаре за Театральным спуском в Ростове рассмотрит кассационный суд

В 2023 году дело в отношении Марины Беляевой было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Игорь Безземельный скончался, но оставался обвиняемым по делу вместе с Павлом Труновым. В итоге, спустя пять лет слушания дела в суде, оба были признаны виновными, но освобождены от наказания — также из-за истечения сроков давности.