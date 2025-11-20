Хотела получить повышенный кешбэк: 85-летняя жительница Жигулевска поверила мошенникам и потеряла 900 тысяч рублей

В Жигулевске 85-летняя женщина стал жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, предложил дистанционно установить приложение, чтобы получать повышенный кешбэк. Это был мошенник, и он смог получить доступ к банковскому приложению пенсионерки. Она потеряла 900 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, материалы которого изучила прокуратура.
«В ходе предварительного расследования установлена личность владельца банковского счета, на которой переведены похищенные деньги. Им оказался житель Удмуртской Республики», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Чтобы защитить права пенсионерки, прокуратура обратилась в суд. Там обязали владельца счета вернуть похищенные у жительницы Жигулевска деньги. После того, как решение суда вступит в силу, прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.