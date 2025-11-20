Хотела получить повышенный кешбэк: 85-летняя жительница Жигулевска поверила мошенникам и потеряла 900 тысяч рублей

В Жигулевске 85-летняя женщина стал жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, предложил дистанционно установить приложение, чтобы получать повышенный кешбэк. Это был мошенник, и он смог получить доступ к банковскому приложению пенсионерки. Она потеряла 900 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, материалы которого изучила прокуратура.