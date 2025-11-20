Детское любопытство привело к пожару в башкирском Стерлитамаке

На улице Дружбы в Стерлитамаке на прошлой неделе в одной из квартир многоэтажки произошло возгорание домашней мебели, что привело к крупному пожару, сообщает МЧС по Башкирии.
Уточняется, что сотрудники ведомства эвакуировали из задымленного помещения шестерых человек, среди которых было трое детей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как выяснилось, причиной происшествия стало детское любопытство. Ребенок нашел оставленную без присмотра зажигалку и поджег диван. В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет все подробности случившегося.
