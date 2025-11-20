Ричмонд
В Воронежской области с нарушением оформили собственность на 7 гектаров леса

Владелец собирался распродать участок лесфонда по частям.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным министерством лесного хозяйства провела проверку, которая выявила факт незаконного оформления крупного земельного участка на территории лесного фонда.

Выяснилось, что в 2024 году частное лицо незаконно приобрело в собственность 7 гектаров леса в урочище «Болдырево» Рамонского лесничества. Рыночная стоимость этого участка превышает 50 миллионов рублей.

Лес с вековыми дубами был переведен в разряд земель для хозяйственной деятельности и поставлен на учет с нарушениями. После этого собственник разделил участок на более чем полсотни мелких частей, предназначенных для дальнейшей перепродажи.

После обращения прокурора в суд сведения о границах спорного участка из ЕГРН исключили.