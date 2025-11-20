Глава СКР проверит условия в детском саду Каменска-Уральского

Родители рассказали, что здание детского сада находится в плохом состоянии: разрушается облицовка входной группы, асфальтированные дорожки покрыты трещинами и неровностями, а территория не убирается от мусора и осколков бетона. Особую тревогу вызывает то, что из-за этого дети с ограниченными возможностями здоровья лишены возможности гулять на улице.