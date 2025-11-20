Ричмонд
Глава СКР проверит условия в детском саду Каменска-Уральского

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с детсадом в Каменске-Уральском.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял под контроль ситуацию с детским садом в Каменске-Уральском. Поводом стало обращение жителей города, которые сообщили о нарушениях прав воспитанников дошкольного учреждения. Об этом сообщили в СКР.

Родители рассказали, что здание детского сада находится в плохом состоянии: разрушается облицовка входной группы, асфальтированные дорожки покрыты трещинами и неровностями, а территория не убирается от мусора и осколков бетона. Особую тревогу вызывает то, что из-за этого дети с ограниченными возможностями здоровья лишены возможности гулять на улице.

Многочисленные обращения семей в различные инстанции не привели к результату — нарушения так и не были устранены.

— В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка, — уточнили в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя свердловского управления СКР Богдана Францишко предоставить полный отчет о ходе проверки. Работа следственных органов поставлена на особый контроль в центральном аппарате ведомства.