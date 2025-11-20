13-летний подросток пострадал под колесами легковой машины в Ростове

В Ростове-на-Дону под колесами «Хендай Акцент» пострадал 13-летний подросток. Детали происшествия сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, все случилось утром 20 ноября. Юноша попал под машину, когда переходил улицу Оганова в неустановленном для этого месте. Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний водитель.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Жителей Дона просят напоминать детям о правилах безопасности на проезжей части.
Напомним, ранее на проспекте Стачки в Ростове водитель «Киа Рио» наехал на 28-летнюю женщину.
