13-летний подросток пострадал под колесами легковой машины в Ростове

В Ростове водитель иномарки сбил подростка, переходившего дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону под колесами «Хендай Акцент» пострадал 13-летний подросток. Детали происшествия сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, все случилось утром 20 ноября. Юноша попал под машину, когда переходил улицу Оганова в неустановленном для этого месте. Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний водитель.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Жителей Дона просят напоминать детям о правилах безопасности на проезжей части.

Напомним, ранее на проспекте Стачки в Ростове водитель «Киа Рио» наехал на 28-летнюю женщину.

