Суд в Севастополе взыскал 1 млн рублей с учителя, нарушившего договор

Учитель выплатит 1 млн рублей в Севастополе за невыполнение условий госпрограммы.

Педагога обязали вернуть в бюджет 1 млн рублей, полученных по программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда города Севастополя.

Департамент образования и науки города подал иск после того, как учительница уволилась раньше срока, установленного соглашением. По условиям программы она должна была отработать определенное время, но обязательства не выполнила.

В суде женщина признала нарушение условия договора, однако пояснила, что вернуть миллион сейчас не может.

Суд учел требования департамента обоснованными и полностью удовлетворил иск. Теперь учительнице придется вернуть всю сумму компенсационной выплаты.

Ранее мы писали, что в Севастополе уборщица и педагог перевели мошенникам 355 тысяч рублей. 63-летней уборщице служебных помещений позвонил «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что ее счет взломали и чтобы сохранить сбережения, нужно 55 тысяч рублей перевести на указанный номер. Женщина выполнила его требования, после чего связь прервалась.