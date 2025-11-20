Суд в Севастополе взыскал 1 млн рублей с учителя, нарушившего договор

Педагога обязали вернуть в бюджет 1 млн рублей, полученных по программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда города Севастополя.
Департамент образования и науки города подал иск после того, как учительница уволилась раньше срока, установленного соглашением. По условиям программы она должна была отработать определенное время, но обязательства не выполнила.
В суде женщина признала нарушение условия договора, однако пояснила, что вернуть миллион сейчас не может.
Суд учел требования департамента обоснованными и полностью удовлетворил иск. Теперь учительнице придется вернуть всю сумму компенсационной выплаты.
