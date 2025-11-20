Суд в Севастополе взыскал 1 млн рублей с учителя, нарушившего договор

Ранее мы писали, что в Севастополе уборщица и педагог перевели мошенникам 355 тысяч рублей. 63-летней уборщице служебных помещений позвонил «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что ее счет взломали и чтобы сохранить сбережения, нужно 55 тысяч рублей перевести на указанный номер. Женщина выполнила его требования, после чего связь прервалась.