В Иркутской области взломщика аккаунтов ждет суд

Житель Иркутска предстанет перед судом за массовый взлом учетных записей в мессенджере. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Алтайского края, с февраля 2023 по октябрь 2024 года молодой человек незаконно получил доступ к 101 аккаунту пользователей из Алтайского края.
— Для этого он создал фишинговый сайт, внешне неотличимый от музыкального сервиса популярной социальной сети. Посетителям предлагали бесплатную годовую подписку при авторизации через мессенджер. Пользователи, переходя по ссылке, вводили свои данные, что позволяло преступнику получать полный доступ к их аккаунтам, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Взломанные профили затем продавались по цене от 250 до 400 рублей каждый. В одном из случаев мошенники, получив доступ к аккаунту 26-летней жительницы Барнаула, смогли обманом получить у ее подруги 8 тысяч рублей.
Все необходимые следственные действия завершены, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд Иркутска. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде в ожидании судебного разбирательства.
