В Иркутской области взломщика аккаунтов ждет суд

— Для этого он создал фишинговый сайт, внешне неотличимый от музыкального сервиса популярной социальной сети. Посетителям предлагали бесплатную годовую подписку при авторизации через мессенджер. Пользователи, переходя по ссылке, вводили свои данные, что позволяло преступнику получать полный доступ к их аккаунтам, — рассказывают в пресс-службе ведомства.