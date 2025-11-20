Ричмонд
Милиция предупредила о вербовке детей в Беларуси для краж

МВД: мошенники вербуют детей в Беларуси для краж семейных денег.

Источник: Комсомольская правда

В МВД сообщили, что в Беларуси мошенники вербуют детей для кражи семейных сбережений.

— Аферисты все чаще вербуют детей, — предупредили в ведомстве.

Так, в милицию обратилась минчанка, чья 10-летняя дочка попалась на уловку телефонных аферистов.

В мессенджере девочке позвонил якобы правоохранитель и сказал, ее родителей арестуют, если она не передаст деньги, которые есть дома, курьеру.

За сбережениями пришла другая 12-летняя школьница, которую уже мнимые сотрудники налоговой уговорили забрать из дома 4000 белорусских рублей и поехать на такси к другим «клиентам».

Ведомая мошенниками девочка забрала у двух сверстников более 31 тысячи рублей и передала чужие семейные накопления незнакомому мужчине.

О мошенничестве стало известно, только когда мама девочки спросила, почему ее долго нет дома.

— Возбуждены уголовные дела за мошенничество, — прокомментировали в пресс-службе.

В МВД предупредили, что злоумышленники все чаще воздействуют на детей. Малолетних запугивают, вызывают чувство вины и ответственности, принуждают выполнять указания.