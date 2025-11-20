Экс-главу МЧС Самарской области Олега Бойко оставили в СИЗО

Бывшего руководителя МЧС Самарской области Олега Бойко оставили в СИЗО. Напомним, что его подозревают в многомиллионных взятках. По версии следствия, Бойко получил не менее 73 миллионов рублей за покровительство компании, которая занималась обеспечением пожарной безопасности. Бойко находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его защита в очередной раз пыталась обжаловать арест. Самарский облсуд рассмотрел апелляцию 19 ноября.
«Судебный акт оставлен без изменения», — сообщается на сайте суда.
Суд над Олегом Бойко начался в июле 2025 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще несколько человек, которых тоже обвиняют во взятках — но в меньшем размере. Еще один фигурант этого дела, Ян Гущин, получил шесть лет колонии строгого режима и штраф 170 миллионов рублей. Его дело рассматривали раньше из-за сотрудничества со следствием.
Суд продолжается, ранее на нем допрашивали свидетелей.