Экс-главу МЧС Самарской области Олега Бойко оставили в СИЗО

Суд над Олегом Бойко начался в июле 2025 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще несколько человек, которых тоже обвиняют во взятках — но в меньшем размере. Еще один фигурант этого дела, Ян Гущин, получил шесть лет колонии строгого режима и штраф 170 миллионов рублей. Его дело рассматривали раньше из-за сотрудничества со следствием.