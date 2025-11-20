В Калининградской области похитили 64,5 млн на строительстве котельной

Подрядная организация при строительстве газовой котельной в городе Неман Калининградской области похитила 64,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги проверки региональной прокуратуры.
Преступление было выявлено при изучении расходов бюджетных средств, которые выделялись на программу «Жилье и городская среда». Следствие установило, что в мае 2023 года подрядчик похитил 64,5 млн рублей, которые были выплачены ему в качестве аванса за строительство газовой котельной в Немане.
В надзорном органе уточнили, что силовики изучают деятельность ООО «Поток» и его генерального директора Черникова Д. В. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и ход следствия находится на контроле прокуратуры.