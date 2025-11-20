В Калининградской области похитили 64,5 млн на строительстве котельной

Преступление было выявлено при изучении расходов бюджетных средств, которые выделялись на программу «Жилье и городская среда». Следствие установило, что в мае 2023 года подрядчик похитил 64,5 млн рублей, которые были выплачены ему в качестве аванса за строительство газовой котельной в Немане.