Студент в Воронеже перевел мошенникам 900 тысяч рублей после звонка от лже-сотрудника ЦБ

Как установили правоохранители, инцидент начался с того, что на телефон молодого человека пришло уведомление о входе в его аккаунт на портале «Госуслуги». Почти сразу после этого в одном из мессенджеров ему позвонил человек, представившийся сотрудником Центрального банка. Он сообщил студенту, что произошла утечка его персональных данных, и его банковские счета находятся под угрозой.