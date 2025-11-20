Студент в Воронеже перевел мошенникам 900 тысяч рублей после звонка от лже-сотрудника ЦБ

20-летний студент третьего курса одного из воронежских вузов стал жертвой мошенников, лишившись около 900 000 рублей. Преступники использовали многоходовую схему с имитацией взлома аккаунта «Госуслуги» и звонком от лица сотрудника Центробанка.
Как установили правоохранители, инцидент начался с того, что на телефон молодого человека пришло уведомление о входе в его аккаунт на портале «Госуслуги». Почти сразу после этого в одном из мессенджеров ему позвонил человек, представившийся сотрудником Центрального банка. Он сообщил студенту, что произошла утечка его персональных данных, и его банковские счета находятся под угрозой.
Вслед за «сотрудником ЦБ» на связь с растерянным студентом вышел так называемый «специалист технической поддержки». Он убедил юношу, что для защиты его денег необходимо заключить «договор индивидуального обслуживания» и перевести все средства на специальные «безопасные счета».
Доверчивый молодой человек, следуя инструкциям злоумышленника, отправился в банкомат и перевел на указанные реквизиты все свои накопления — 900 000 рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Согласно Уголовному кодексу, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, возможно, со штрафом до одного миллиона рублей.