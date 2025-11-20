В Пермском крае школу обязали заплатить за пропавший iPhone ученицы

Инцидент случился в школе № 30 весной 2025 года. В марте одна из классных руководительниц собрала у 6-классников телефоны и сложила устройства в своём кабинете. После занятий ученица пришла, чтобы забрать свой гаджет, но не нашла его в кабинете. Мать ребёнка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с учреждения деньги за пропавший iPhone 13.