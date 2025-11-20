Ричмонд
В Пермском крае школу обязали заплатить за пропавший iPhone ученицы

Педагог собрала у детей телефоны перед уроками.

Суд обязал школу в Пермском крае заплатить за пропавший iPhone ученицы, сообщает инстанция Березников.

Инцидент случился в школе № 30 весной 2025 года. В марте одна из классных руководительниц собрала у 6-классников телефоны и сложила устройства в своём кабинете. После занятий ученица пришла, чтобы забрать свой гаджет, но не нашла его в кабинете. Мать ребёнка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с учреждения деньги за пропавший iPhone 13.

Иск жительницы Березников рассмотрел местный суд. Как выяснила инстанция, причиной пропажи устройства оказалась неспособность учреждения обеспечить его сохранность.

«Суд пришёл к выводу о том, что ответчик не предпринял необходимых и достаточных мер для обеспечения сохранности вещей учеников, т.к. в школе отсутствуют специально оборудованные места для хранения мобильных средств связи», — рассказывает Березниковский городской суд.

Инстанция постановила взыскать со средней школы № 30 компенсацию материального ущерба за телефон в размере 58,3 тысячи рублей.