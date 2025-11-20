Молдавские таможенники пропустили грузовик, полный вооружения, в том числе, элементов пусковых установок ракет: Опасный груз обнаружили на румынском пункте пропуска — комментарий Таможенной службы

Ведомство уточняет, что именно молдавский инспектор первым обратил внимание на несоответствия при координированном контроле на границе и сообщил об этом румынской стороне. После обмена информацией было принято совместное решение о сканировании транспортного средства при выезде из страны, и процедура была проведена румынскими таможенными органами.