Молдавские таможенники пропустили грузовик, полный вооружения, в том числе, элементов пусковых установок ракет: Опасный груз обнаружили на румынском пункте пропуска — комментарий Таможенной службы

На молдавско-румынской границе объявлена тревога после того, как грузовик, предположительно полный вооружения, был остановлен на пункте пропуска Албица при попытке въехать в Румынию. По информации источников, груз должен был быть отправлен в Израиль.
Около 01:30 гражданин Республики Молдова прибыл на границу, управляя грузовиком с контейнерным прицепом, на котором находились «металлические элементы», согласно заявлениям на таможне.
Таможенники остановили грузовик, просканировали его и выяснилось, что в контейнере находятся компоненты, которые могут включать даже пусковые установки ракет, но грузовик все-таки выпустили из Молдовы.
И уже румынские таможенники его остановили.
Таможенная служба Республики Молдова распространила официальное заявление после задержания грузовика с подозрительными компонентами на пункте пропуска Леушены-Албица.
Ведомство уточняет, что именно молдавский инспектор первым обратил внимание на несоответствия при координированном контроле на границе и сообщил об этом румынской стороне. После обмена информацией было принято совместное решение о сканировании транспортного средства при выезде из страны, и процедура была проведена румынскими таможенными органами.
В Молдове по факту происшествия уже инициировано уголовное преследование, и дело находится в производстве компетентных органов, отвечающих за безопасность.
Таможенная служба подчёркивает, что полностью сотрудничает со следственными структурами и поддерживает постоянную коммуникацию с румынскими властями. Ввиду характера расследования дополнительные детали пока не раскрываются, однако ведомство обещает предоставить новую информацию, как только это позволит ход следственных действий.
