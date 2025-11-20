Подросток с травмами найден на железной дороге в Уфе

В Уфе на железнодорожных путях между станциями Воронки и ГДК вечером 19 ноября был обнаружен подросток с травмами. По предварительной информации, юноша получил перелом ноги и травму головы.
Как пояснил сам пострадавший, он упал совершенно случайно. После обнаружения подростка сразу же доставили в больнице для оказания помощи.
В министерстве здравоохранения Башкирии «Башинформу» подтвердили, что состояние пациента оценивается как стабильное, средней степени тяжести. В настоящее время молодой человек проходит необходимое лечение в больнице.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.