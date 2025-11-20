Ричмонд
Подросток с травмами найден на железной дороге в Уфе

Школьник получил перелом ноги на железнодорожных путях в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на железнодорожных путях между станциями Воронки и ГДК вечером 19 ноября был обнаружен подросток с травмами. По предварительной информации, юноша получил перелом ноги и травму головы.

Как пояснил сам пострадавший, он упал совершенно случайно. После обнаружения подростка сразу же доставили в больнице для оказания помощи.

В министерстве здравоохранения Башкирии «Башинформу» подтвердили, что состояние пациента оценивается как стабильное, средней степени тяжести. В настоящее время молодой человек проходит необходимое лечение в больнице.

