«Использовали конспирацию: парики, трости, смену одежды на улице». СК раскрыл, как белорусская семья Липских выслеживала жертв из своего списка, в котором были десятки человек

В СК отметили, что в 2019 году Липский был осужден за особо злостное хулиганство и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Так, во время одной из ссор с соседом, он напал на мужчину, причинил ему телесные повреждения, а также распылил перцовый баллончик в прохожего, который пытался вмешаться. Суд назначил Липскому наказание в виде лишения свободы, но фигурант скрылся от его исполнения. В тот же период исчезла и мать минчанина. Что касается отца, то он продолжал работать и говорил, что не видел своего сына с 2018 года, а жену — с 2020-го. Однако следователи смогли установить, что мужчина также принимал участие в тщательном планировании убийств.