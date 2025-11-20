«Использовали конспирацию: парики, трости, смену одежды на улице». СК раскрыл, как белорусская семья Липских выслеживала жертв из своего списка, в котором были десятки человек

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси раскрыли, как искали семью Липских, составившую список десятков жертв. Ранее мы уже писали о деталях списка Липских и расправы на минском проспекте Рокоссовского: сын, мать и отец из Беларуси готовили многочисленные убийства из мести, не согласившись с уголовной статьей.
Согласно данным следствия, 8 ноября 2021 года неизвестный, который переоделся в форму сотрудника правоохранительных органов, приехал к дому на проспекте Рокоссовского в Минске. Чтобы попасть в подъезд, он набрал в домофоне случайную квартиру, представился почтальоном, убедил открыть ему дверь.
Затем мужчина поднялся на пятый этаж и позвонил в квартиру, в которой проживала 33-летняя минчанка вместе с мужем и малолетней дочерью. Ничего не подозревая, она открыла дверь и раздался выстрел. Когда она упала, фигурант произвел еще один выстрел в голову, женщина скончался.
Шум разбудил 36-летнего супруга женщины, который спал в одной из комнат. Мужчина вышел в коридор, увидел убитую жену, а также незнакомца с оружием в руках. Нападавший попытался встретились в мужчину, но пистолет дал осечку. В этот момент минчанин смог спрятаться на балконе и стал звать на помощь прохожих.
«Неизвестный, не собираясь отступать, разбил стекло балконной двери и, несмотря на порезанную руку, попытался проникнуть внутрь. В этот момент потерпевший выбрался через окно и, пытаясь спуститься на этаж ниже, сорвался с балконной рамы. В результате падения минчанин получил многочисленные тяжелые травмы, но остался жив», — рассказали в ведомстве.
И добавили, что к мужчине подбежали прохожие. Он успел сообщить, что в нему в квартиру ворвался неизвестный, застрелил жену, попытался убить его самого. В этот момент нападавший смог выйти из подъезда и скрылся, оставляя за собой следы крови от пореза на руке.
Личность нападавшего была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался житель Минска Александр Липский 1991 года рождения. Сотрудники милиции прорабатывали несколько версий произошедшего. Одним из мотивов рассматривалась месть.
В СК отметили, что в 2019 году Липский был осужден за особо злостное хулиганство и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Так, во время одной из ссор с соседом, он напал на мужчину, причинил ему телесные повреждения, а также распылил перцовый баллончик в прохожего, который пытался вмешаться. Суд назначил Липскому наказание в виде лишения свободы, но фигурант скрылся от его исполнения. В тот же период исчезла и мать минчанина. Что касается отца, то он продолжал работать и говорил, что не видел своего сына с 2018 года, а жену — с 2020-го. Однако следователи смогли установить, что мужчина также принимал участие в тщательном планировании убийств.
На протяжении нескольких лет следователи вместе с сотрудниками милиции вели кропотливую работу, связанную с раскрытием резонансного преступления. Они обращались за помощью к российским коллегам, полагая, что фигуранты могли скрываться за границей. В 2024 году была получена информация о месте проживания отца в Минске вместе с супругой и их сыном.
«Выбыв по адресу, дверь квартиры никто не открывал. Когда бойцы ОМОНа и сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома попали внутрь, отец Липского заявил, что живет один. Однако на балконе оперативники заметили замаскированный люк. Подняв крышку, они обнаружили фигуранта, который открыл огонь. В ответ сотрудники милиции применили оружие. В результате перестрелки Липскому причинены телесные повреждения, от которых он погиб», — привели подробности в Следственном комитете.
Следователям удалось установить, что убийство женщины на проспекте Рокоссовского было не единственным замыслом семьи. Они планировали отомстить всем тем, кто имел отношение к делу 2019 годы. В списке Липских было более 40 человек: потерпевшие, их родственники, следователи. Также в списке были прокуроры, судьи, сотрудники милиции, свидетели не только из числа соседей, но и врачи скорой медпомощи, которые оказывали помощь пострадавшим.
«Для реализации планов семья использовала конспирацию: парики, трости, смену одежды на улице. Автомобиль отца оклеили цветной пленкой, изменили регистрационные знаки и эмблему марки. Для связи применялись скрытые методы, было приобретено более 25 мобильных телефонов и около 50 SIM-карт, оформленных на разных граждан, включая иностранцев», — сообщили в пресс-службе.
Семья Липских вела наблюдение за своими жертвами: фиксировал места их проживания, наличие камер, расположение квартир и окон, а также дополнительные выходы из подъездов. Им удавалось добывать конфиденциальные данные, изымали извещения из почтовых ящиков, собирали информацию из открытых источников. Для слежки ими использовались бинокли, приборы ночного видения, видеокамеры, универсальные ключи от домофонов и другое специальное оборудование.
«Находясь за границей, семья приобрела охолощенный пистолет и патроны, переделав их под боевые, а также изготовила взрывные устройства», — заявили в СК.
К матери и отцу Липского с санкции прокурора была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время неоднократных допросов они не признали вину, отрицали факты, путались в показаниях. Они только утверждали, что против них сговор, а оружие и предметы, которые указывают на подготовку и совершение преступления, а также тело их сына в квартиру, где производилось задержание, были подброшены.
Следственным управление УСК по Минску умершему Липскому и его родителям были предъявлены обвинения в совершении преступлений в составе организованной группы по нескольким статьям.