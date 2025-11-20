Найден виновник аварии, из-за которой часть Челябинска осталась без воды

ЕАН писал, что сегодня жалобы на отсутствие воды поступали от жильцов домов на улицах Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска. По словам горожан, перебои с подачей ресурса наблюдались второй день.
Прокуратура заявила, что выявлены нарушения в действиях МУП «ПОВВ» в части ненадлежащего контроля за состоянием инженерных сетей.
«Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — проинформировали в надзорном ведомстве.