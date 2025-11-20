Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найден виновник аварии, из-за которой часть Челябинска осталась без воды

Авария, из-за которой пропала вода в домах на северо-западе Челябинска, произошла по вине водоканала. Такое мнение высказала по итогам проверки прокуратура.

Источник: прокуратура Челябинской области

ЕАН писал, что сегодня жалобы на отсутствие воды поступали от жильцов домов на улицах Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска. По словам горожан, перебои с подачей ресурса наблюдались второй день.

Прокуратура заявила, что выявлены нарушения в действиях МУП «ПОВВ» в части ненадлежащего контроля за состоянием инженерных сетей.

«Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — проинформировали в надзорном ведомстве.