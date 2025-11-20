Mash: более 600 российских туристов заблокированы у берегов Стамбула

Круизный лайнер «Astoria Grande» с более чем 600 российскими туристами на борту не смог зайти в порт Стамбула. Судно прибыло к турецкому берегу сегодня ночью. Однако оно вынужденно стоит на якоре, так как не получило разрешения на высадку пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.