Mash: более 600 российских туристов заблокированы у берегов Стамбула

Круизный лайнер «Astoria Grande» с более чем 600 российскими туристами на борту не смог зайти в порт Стамбула. Судно прибыло к турецкому берегу сегодня ночью. Однако оно вынужденно стоит на якоре, так как не получило разрешения на высадку пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, на борту лайнера находятся туристы из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Общая вместимость «Astoria Grande», который выполняет международные рейсы, составляет 1328 пассажиров.
Как пишет Mash, причиной такого шага со стороны Турции стал инцидент с грузопассажирским паромом «Seabridge». В начале ноября турецкому судну не разрешили войти в порт Сочи, несмотря на три дня ожидания, после чего оно было вынуждено вернуться обратно. На его борту находились 20 человек.
Отказ в приеме «Seabridge» российские власти объясняли техническими причинами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что инфраструктура порта Сочи недостаточно подготовлена для приема судов такого типа. В Пограничном управлении ФСБ и Сочинском центральном таможенном посту, в свою очередь, сообщали, что паромное сообщение между Россией и Турцией на данный момент технически невозможно.