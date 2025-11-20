Ричмонд
Mash: более 600 российских туристов заблокированы у берегов Стамбула

Российский круизный лайнер с 600 туристами не пустили в Стамбул. По данным Mash, блокировка стала ответным шагом Турции за инцидент с турецким паромом, которому ранее запретили заход в порт Сочи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Круизный лайнер «Astoria Grande» с более чем 600 российскими туристами на борту не смог зайти в порт Стамбула. Судно прибыло к турецкому берегу сегодня ночью. Однако оно вынужденно стоит на якоре, так как не получило разрешения на высадку пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, на борту лайнера находятся туристы из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Общая вместимость «Astoria Grande», который выполняет международные рейсы, составляет 1328 пассажиров.

Как пишет Mash, причиной такого шага со стороны Турции стал инцидент с грузопассажирским паромом «Seabridge». В начале ноября турецкому судну не разрешили войти в порт Сочи, несмотря на три дня ожидания, после чего оно было вынуждено вернуться обратно. На его борту находились 20 человек.

Отказ в приеме «Seabridge» российские власти объясняли техническими причинами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что инфраструктура порта Сочи недостаточно подготовлена для приема судов такого типа. В Пограничном управлении ФСБ и Сочинском центральном таможенном посту, в свою очередь, сообщали, что паромное сообщение между Россией и Турцией на данный момент технически невозможно.

