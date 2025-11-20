Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК завел дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Мальцеву

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 5 статьи 290 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.