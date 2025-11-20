Глава СК завел дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Мальцеву

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 5 статьи 290 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.