СК сообщил получении арбитражной судьей Малцевой двух взяток

«Кроме того, в период с 2022 по 2023 год Мальцева получила от Коликова взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на сумму 4,5 млн рублей (оплата части стоимости приобретаемой ей квартиры). Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц — отмену результатов торгов имуществом ООО “Стройсервис” по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве», — добавили в СК РФ.