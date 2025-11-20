Ричмонд
СК сообщил получении арбитражной судьей Малцевой двух взяток

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева, по версии следствия, получила две взятки на сумму свыше 4,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Один из эпизодов, по данным СК, касается декабря 2021 года, когда Мальцева получила от своего знакомого — арбитражного управляющего Владимира Коликова — взятку в 250 тысяч рублей за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО «Малика», сохранение активов фирмы и принятие в дальнейшем решений в пользу взяткодателя.

«Кроме того, в период с 2022 по 2023 год Мальцева получила от Коликова взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на сумму 4,5 млн рублей (оплата части стоимости приобретаемой ей квартиры). Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц — отмену результатов торгов имуществом ООО “Стройсервис” по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве», — добавили в СК РФ.