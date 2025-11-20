В Омске из-за внезапного приступа погиб 44-летний водитель

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, когда начался приступ, мужчина находился за рулем автомобиля «Мицубиси Паджеро» и ехал по бульвару Мартынова. Возле строения № 44 из-за внезапного ухудшения самочувствия он потерял контроль над дорогой и врезался в припаркованную «Субару».