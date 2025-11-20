Ричмонд
В Омске из-за внезапного приступа погиб 44-летний водитель

За рулем мужчина внезапно почувствовал себя плохо и врезался в другой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, в 10:15 20 ноября в Центральном округе произошло ДТП со смертельным исходом. 44-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо и погиб.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, когда начался приступ, мужчина находился за рулем автомобиля «Мицубиси Паджеро» и ехал по бульвару Мартынова. Возле строения № 44 из-за внезапного ухудшения самочувствия он потерял контроль над дорогой и врезался в припаркованную «Субару».

Водитель «Мицубиси Паджеро» скончался на месте происшествия. Окончательные причины и обстоятельства ЧП установит проверка.