В Омске из-за внезапного приступа погиб 44-летний водитель

Сегодня утром, в 10:15 20 ноября в Центральном округе произошло ДТП со смертельным исходом. 44-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо и погиб.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, когда начался приступ, мужчина находился за рулем автомобиля «Мицубиси Паджеро» и ехал по бульвару Мартынова. Возле строения № 44 из-за внезапного ухудшения самочувствия он потерял контроль над дорогой и врезался в припаркованную «Субару».
Водитель «Мицубиси Паджеро» скончался на месте происшествия. Окончательные причины и обстоятельства ЧП установит проверка.