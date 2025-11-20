Вскрылись подробности нападения школьницы с ножницами на учителя

«Я думаю, что она находилась в стрессе, вот и не сдержалась. Не считаю, что она психбольная. Думаю, она сама испугалась того, что сделала. Выйти из себя каждый может. Плюс нагрузка на преподавателей большая, в классе человек 30. Тут, думаю, и преподаватель немного перегнула, сказала что-то обидное, что её спровоцировало. Детям сейчас трудно. Они сейчас очень нежные, не умеют справляться с трудностями, такое поколение», — заключила собеседница chel.aif.ru.