Вскрылись подробности нападения школьницы с ножницами на учителя

В Карталах 14-летняя восьмиклассница напала на учителя с ножницами. Причиной стало замечание педагога. Инцидент перерос в уголовное дело. Глава СКР запросил доклад о ходе расследования. Подробнее о том, что произошло, читайте в материале chel.aif.ru.
«Когда не получилось выйти, ударила в плечо»
Инцидент случился 14 ноября в школе № 3 в городе Карталы. Школьница пришла на урок физкультуры в штанах, и педагог начала её ругать — мол, почему не в шортах, рассказала корреспонденту chel.aif.ru мама одной из одноклассниц девочки, знакомая с ситуацией.
«Перед физкультурой был урок труда, ученицы что-то вырезали. Девочка полненькая, думаю, стеснялась прийти в шортах, так как её дразнили. Она хотела уйти с урока, но преподаватель перегородила ей путь и не давала уйти. Они о чём-то ещё спорили в дверях. Когда не получилось выйти, девочка ударила преподавателя в плечо», — поделилась подробностями собеседница.
Важная деталь: орудием была часть от маникюрных ножниц. Ранее сообщалось о том, что удар пришёлся в шею. Учительница получила «незначительное ранение между шеей и ключицей», сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также известно, что педагог не была намерена привлекать ученицу к ответственности.
"Знаю, что преподаватель не собирается обращаться в полицию. Могу от себя сказать, что девочка спокойная, тихая. Друзья в классе есть. Никогда не было каких-то с ней конфликтов, — добавила собеседница chel.aif.ru.
Дело дошло до Бастрыкина
Сейчас ситуация находится на контроле у нескольких правоохранительных структур. Как заявил начальник МО МВД «Карталинский» Александр Щепетов, по факту инцидента проводится проверка. В СМИ сообщалось, что областная прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства об образовании.
В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Чьи именно действия подлежат расследованию по этой статье, пока не уточняется. Параллельно организована доследственная проверка по факту нанесения телесных повреждений — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об инциденте узнал глава СКР Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и процессуальной проверки, а также об установленных обстоятельствах», — прокомментировали в Следкоме.
Что происходит в школе, где напали с ножницами на учителя
На данный момент девочка не посещает школу. Ей приходится тяжело — происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Многие пользователи выражают поддержку пострадавшей учительнице и считают, что родители ученицы должны нести ответственность, в том числе компенсировав моральный ущерб.
Мнения родителей разделились. Кто-то встал на сторону девочки. Остальные хотят писать заявление директору, чтобы убрать её из класса.
«Я думаю, что она находилась в стрессе, вот и не сдержалась. Не считаю, что она психбольная. Думаю, она сама испугалась того, что сделала. Выйти из себя каждый может. Плюс нагрузка на преподавателей большая, в классе человек 30. Тут, думаю, и преподаватель немного перегнула, сказала что-то обидное, что её спровоцировало. Детям сейчас трудно. Они сейчас очень нежные, не умеют справляться с трудностями, такое поколение», — заключила собеседница chel.aif.ru.
«Нестерпимый стыд переходит в ярость и агрессию»
«В основе инцидентов нападения подростков на учителей лежит сочетание сильного эмоционального давления и неспособности подростка справиться с этим давлением здоровыми способами», — комментирует психолог и член Общероссийской психотерапевтической профессиональной лиги Юлия Путилова.
Если девочку, о которой идёт речь, действительно дразнят в школе, то публичное унижение для подростка — один из мощнейших триггеров. Во время пубертата самооценка у детей крайне нестабильна. Любое публичное осмеяние, особенно насчёт внешности или социального статуса, они воспринимают как катастрофу.
«Это вызывает нестерпимый стыд, который легко трансформируется в ярость и агрессию», — продолжает мысль психолог.
Если подросток чувствует, что его права нарушают, а он не может защититься, агрессия становится последним способом постоять за себя.
Ко всему этому добавляется возрастная импульсивность и отсутствие навыков справляться с эмоциями, когда гнев становится единственной известной реакцией.
Чтобы минимизировать подобные инциденты, необходимо комплексное решение на уровне всей системы, добавляет специалист. Учеников и педагогов нужно обучать эмоциональному интеллекту. В школах должно быть больше психологов и социальных педагогов. Для детей необходимо создать безопасную среду, где нет места буллингу.
Педагоги тоже нуждаются в поддержке — им нужно помочь выстраивать здоровые границы, основанные на уважении, а не на страхе. Не стоит забывать и о семье, где на первом месте должны быть уважение, умение выражать эмоции, где ребёнок получает поддержу и учится справляться с трудностями.
«Случай в Карталах — трагедия, которая обнажает глубокие проблемы в системе образования и в обществе в целом. Важно не искать виноватых, а анализировать причины и искать пути для создания более безопасной и поддерживающей среды для всех участников образовательного процесса», — заключает Юлия.