В Прикамье мужчина с гипертонией два дня лежал в бане в ожидании помощи

Когда полицейский прибыл к дому мужчины, он обнаружил, что жилище заперто. Тем не менее, владелец здания был обнаружен неподалёку — он находился в бане. К моменту появления участкового, мужчина был в критическом состоянии. Правоохранитель экстренно вызвал скорую помощь. «Выяснилось, что мужчина проживал один, в бане ему стало плохо, позвать на помощь и передвигаться самостоятельно он не мог. Прибывшие медики госпитализировали местного жителя», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.