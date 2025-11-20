Мужчина из Башкирии избил школьницу из-за шума квадроцикла

В Башкирии осудят 38-летнего жителя села Акбердино, который напал на несовершеннолетнюю девушку. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением насилия и угрозами, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
По данным СУ СКР по Башкирии, вечером 7 сентября этого года мужчина вышел из своего дома, раздраженный шумом от проезжавшей мототехники. Он остановил 14-летнюю школьницу, которая ехала на квадроцикле, и начал ее избивать тростью и поленом по голове и телу. Также он повредил сам квадроцикл и пригрозил девушке убийством. Девочку-подростку удалось спастись, но полученные травмы классифицировали как вред здоровью средней тяжести.
— Была собрана вся необходимая доказательная база, и теперь уголовное дело передано в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд для дальнейшего разбирательства, — пояснили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.