Мужчина из Башкирии избил школьницу из-за шума квадроцикла

По данным СУ СКР по Башкирии, вечером 7 сентября этого года мужчина вышел из своего дома, раздраженный шумом от проезжавшей мототехники. Он остановил 14-летнюю школьницу, которая ехала на квадроцикле, и начал ее избивать тростью и поленом по голове и телу. Также он повредил сам квадроцикл и пригрозил девушке убийством. Девочку-подростку удалось спастись, но полученные травмы классифицировали как вред здоровью средней тяжести.