Обвиняемому в подрыве авто офицера Минобороны вынесли приговор

Ранее прокурор попросил суд приговорить Серебрякова к 28 годам, обвиняемый отказался выступать в прениях сторон и на стадии последнего слова. Защита мужчины утверждала, что фактически кураторы из СБУ его обманули — обещали привести взрывное устройство в действие только тогда, когда в автомобиле будет только офицер Минобороны, внушали, что преступление может привести к окончанию СВО. Серебряков стал жертвой манипуляции, в условиях личного кризиса утратил возможность критически мыслить, подчеркивал адвокат, просивший суд назначить минимально возможное наказание.