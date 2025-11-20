Обвиняемому в подрыве авто офицера Минобороны вынесли приговор

«Окончательно назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима, со штрафом в размере миллион рублей», — огласил решение судья.
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, во Втором западном окружном военном суде в Москве — РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ранее прокурор попросил суд приговорить Серебрякова к 28 годам, обвиняемый отказался выступать в прениях сторон и на стадии последнего слова. Защита мужчины утверждала, что фактически кураторы из СБУ его обманули — обещали привести взрывное устройство в действие только тогда, когда в автомобиле будет только офицер Минобороны, внушали, что преступление может привести к окончанию СВО. Серебряков стал жертвой манипуляции, в условиях личного кризиса утратил возможность критически мыслить, подчеркивал адвокат, просивший суд назначить минимально возможное наказание.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.