Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области осудили замначальника МТУ Ространснадзора по ЮФО

Условный срок получил на Дону заместитель начальника управления Ространснадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили заместителя начальника МТУ Ространснадзора по ЮФО. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

По данным следствия, подсудимый участвовал в махинациях с экзаменами на допуск к перевозке опасных грузов.

Приговор вынесли по статье «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Наказание утвердили в виде 2 лет и 6 месяцев условно. На такой же срок специалисту запретили занимать должности, связанные с государственным контролем. Судебное постановление уже вступило в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.