В Ростовской области осудили замначальника МТУ Ространснадзора по ЮФО

Приговор вынесли по статье «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Наказание утвердили в виде 2 лет и 6 месяцев условно. На такой же срок специалисту запретили занимать должности, связанные с государственным контролем. Судебное постановление уже вступило в силу.